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Общество15 марта 2021 12:13

Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ вместе с родителями московских школьников

Также в акции примут участие российские спортсмены и артисты
Антон Беспамятных
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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сдаст ЕГЭ по русскому языку вместе с родителями школьников Москвы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сдаст единый государственный экзамен по русскому языку вместе с родителями школьников Москвы, передает пресс-служба ведомства.

16 марта в 14:00 он примет участие во всероссийской акции "На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", которая пятый год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора.

Мероприятие состоится в Пушкинской школе №1500 в Москве. Также в акции примут участие российские фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребенкина, певица Татьяна Лихачева, актер театра и кино Роман Печерский.

Родители напишут сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, демонстрирующий задания разных типов.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить экзамены для поступления в вузы. Политик считает, что детям нужно дать возможность самостоятельно определиться с профессией.

Образование