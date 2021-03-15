Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ вместе с родителями московских школьников

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сдаст ЕГЭ по русскому языку вместе с родителями школьников Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сдаст единый государственный экзамен по русскому языку вместе с родителями школьников Москвы, передает пресс-служба ведомства.

16 марта в 14:00 он примет участие во всероссийской акции "На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", которая пятый год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора.

Мероприятие состоится в Пушкинской школе №1500 в Москве. Также в акции примут участие российские фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребенкина, певица Татьяна Лихачева, актер театра и кино Роман Печерский.

Родители напишут сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, демонстрирующий задания разных типов.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить экзамены для поступления в вузы. Политик считает, что детям нужно дать возможность самостоятельно определиться с профессией.