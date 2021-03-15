Правительство РФ направит два миллиарда рублей на программу «Туристический кешбэк» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российское правительство возобновляет программу туристического кешбэка. Третий ее этап начнется уже в марте текущего года. Как сообщается в понедельник, 15 марта, на официальном сайте кабмина, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели двух миллиардов рублей.

Напомним, что глава правительства анонсировал возобновление программы «Туристический кешбэк» 11 марта этого года. Мишустин тогда отметил, что выделенные средства позволят снизить для россиян стоимость примерно 300 тысяч туристических услуг, а также позволят более активно развивать внутренний туризм в стране.

Точные даты начала и окончания продаж туристических услуг с кешбэком чуть позже объявит Ростуризм, но условия программы останутся прежними.

- Продолжительность тура или проживания в отеле должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата – 20 процентов от цены тура, однако не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир», деньги на данную карту поступят автоматически в течение пяти суток, - говорится в сообщении правительства РФ.

Как сообщал сайт kp.ru, программа туристического кешбэка стартовала в России в минувшем 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции. На первом этапе туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие должно было пройти до конца года. Второй этап продаж начался в октябре. За это время россияне купили туры на общую сумму в 6,5 миллиарда рублей. Сумма возвращенных им средств составила 1,2 миллиарда.