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Коронавирус Covid-1915 марта 2021 12:39

Сенатор Пушков объяснил, почему ЕС заинтересовался "Спутником V"

Спикер Совета Федерации считает, что целостность Евросоюза находится под угрозой
Антон Беспамятных
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Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему ЕС заинтересовался "Спутником V"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спикер Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, почему страны Евросоюза заинтересовались покупкой российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

У себя в telegram-канале он написал, что эффективность вакцин от AstraZanaca находится "под большим вопросом", а препарата от Pfizer не хватает.

- В этой ситуации не до жиру — быть бы живу, — отметил Пушков.

Кроме того, по словам, сенатора, единство Евросоюза находится под угрозой. Венгрия, Словакия и Чехия вне санкций Брюсселя уже приняли решение закупить отечественный препарат. Кроме того, в других странах тоже склоняются к самостоятельной политике в этом вопросе. Таким образом, руководящие органы Евросоюза могут потерять авторитет и утратить контроль над странами-членами ЕС.

Ранее появилась информация, что несколько стран Евросоюза планируют начать переговоры о покупке "Спутника V". Кроме того, проверка отечественного препарата Европейским медицинским агентством может закончиться уже в мае этого года.

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