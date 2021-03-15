Песков: слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей вряд ли относятся к РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Слова белорусского лидера Александра Лукашенко об отсутствии у республики друзей вряд ли относятся к России. Такое мнение в понедельник, 15 марта, в ходе беседы с журналистами выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне президент республики Александр Лукашенко после участия в спортивном празднике «Минская лыжня» заявил, что у Белоруссии друзей в мире нет. Глава государства не уточнил, что именно имел в виду.

- Мы исходим из того, что эти слова едва ли относятся к нашей стране. Мы все-таки в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья, - отметил Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце минувшего года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что у его страны и России «одно общее отечество от Бреста до Владивостока». Белорусский лидер отметил, что страны остаются друг другу братскими.