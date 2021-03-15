Первый этап вакцинации от коронавируса начался в Грузии

В Грузии начался первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 марта в Грузии стартовал первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Еще до начала на прививку записались 1449 медицинских работников.

Как передают "Новости Грузии", первым человеком, который прошел вакцинацию, стал заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Ему сделали прививку препаратом от Astra Zeneca, первая партия которого прибыла в страну 13 марта.

Кроме того, с 15 марта в стране сняли ряд ограничений. В частности, вузы и другие учебные заведения вернулись к обычному формату обучения, открылись спортзалы, разрешена работа школьных кружков и прочее.

Ранее вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Черногории. Первыми прививки получат постояльцы домов престарелых. Сотрудники местного Института общественного здоровья призвали черногорцев пройти вакцинацию.