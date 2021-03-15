Девять подростков госпитализированы с отравлением со спортивной базы в Московской области

Со спортбазы в Подмосковье госпитализировали девять подростков с отравлением Фото: Иван ВИСЛОВ

Девять подростков отравились на территории спортивной базы в поселке Кратово Раменского района. Прокуратура Московской области сообщила на своём сайте о начале проверки инцидента.

Дети от 14 до 16 лет обратились с жалобами в медицинское учреждение и сообщили, что стали плохо себя чувствовать. Источник ТАСС сообщает, что всех подростков направили в больницы Воскресенска, Дмитрова и городского округа Богородский.

Прокуратура планирует проверить, было ли соблюдено законодательство и как оказывала услуги организация, предоставляющая услуги питания.

- Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий взят на контроль. По их результатам будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе действиям организации, оказывающей услуги питания, - сообщила агентству Представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.