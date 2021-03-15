Сенатор Рязанский поддержал предложение ввести единый оклад для молодых учителей

В Совфеде оценили идею ввести единый оклад для молодых учителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зарплата людей одного профиля и с одной профессиональной подготовкой по всей стране должна быть одинаковой. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Он заявил, что поддерживает предложение ввести единый оклад для молодых учителей в России.

«Зарплата людей фактически с одной функцией и с одним профессиональным стандартом должна быть по всей стране одинаковой и отличаться может только по географическим поясам, по которым предусмотрены повышающие коэффициенты. Все остальные добавки могут носить индивидуальный характер, связанный с особенностью того или иного учебного учреждения, в котором работает молодой специалист», — цитирует сенатора RT.

Более того, Рязанский добавил, что распространил бы такую систему не только на молодых специалистов, но и на других работников это области, а также на всех представителей бюджетных направлений.

Напомним, ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести в России единый федеральный оклад для молодых педагогов в возрасте до 35 лет в размере 1,5-2 МРОТ по всех России, передает телеканал «360».