Писательница Людмила Улицкая резко отреагировала на обвинения в плагиате Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская писательница Людмила Улицкая резко прокомментировала обвинения в плагиате, которые поступили в ее адрес. 14 марта в Сети ее коллега Наталья Раппорт заявила, что Улицкая присвоила себе авторство материалов.

Они вышли в книге Улицкой, которая была издана в «Редакции Елены Шубиной». По словам Рапопорт, в тексте имеются факты, которые были написаны ею по запискам своего отца.

В 1987 году Рапопорт работала над сценарием для фильма. В основу должны были лечь воспоминания патологоанатома Якова Рапопорта о борьбе медиков и НКВД со вспышкой легочной чумы в Москве в 1939 году. Тогда ее познакомили с Улицкой, которая была более опытна и могла помочь в написании.

Коллеги какое-то время работали совместно, но Рапопорт пришлось уехать на обучение на пару месяцев. По возвращении она узнала, что соавтор предложила сценарий кинематографистам без нее.

- В авторах сценария нет моей фамилии. Это был мой первый в жизни сердечный приступ и первое предательство человека, которого я числила в друзьях, - делится писательница на своей личной странице в Facebook.

По ее словам, Улицкая предложила в качестве «отступных» две тысячи рублей – по тем временам большие деньги, но о примирении не могло идти и речи. Из-за конфликта сценарий был снят с производства. Теперь же он появился в книге писательницы.

Людмила Улицкая в курсе обвинений и достаточно резко реагирует на подобные выпады.

- Для меня ее больше не существует, - заявила писательница «Ридусу».

Пользователи в Сети, как это водится, разделились на два лагеря. Одни уверены, что Улицкая не могла так поступить, а нестыковки в датах, на которые указывает Рапопорт – не более, чем путаница.

В свою очередь сторонники пострадавшей убеждены, что ее слова являются правдой и сомневаться в них могут только люди, которые не знакомы лично с Натальей Рапопорт.