Правительство РФ выделит почти 2,1 миллиарда рублей на водоснабжение Крыма Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российское правительство выделит на водоснабжение в Крыму и Севастополе в общей сложности более трех миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом в понедельник, 15 марта, говорится на официальном сайте кабмина.

Ожидается, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в Севастополь в объёме не менее 14 тысяч кубических метров ежедневно, а в другие населённые пункты Крыма – не менее 74 тысяч кубометров в сутки.

- Республике Крым мы направим еще почти 2,1 миллиарда рублей на эти цели, а городу Севастополь – более 1,1 миллиарда. Данные денежные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения, - объяснил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Сообщается также, что российское правительство выдели 1,4 миллиарда рублей на ремонт жилых домов в Крыму и Севастополе.

Напомним, ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединение полуострова с Россией подачу воды украинская сторона прекратила в одностороннем порядке.