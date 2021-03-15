Названы профессии с самыми "довольными" работниками в России

В сфере IT, ресторанах, кафе и медицине зафиксирована наибольшая доля довольных своей работой россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сфере IT, ресторанах, кафе и медицине выявлена наибольшая доля довольных своей работой россиян. Об этом стало известно по итогах исследования сервиса "Работа.ру".

В опросе приняло участие более 5,5 тысячи пользователей сервиса со всей России. Среди них 46% оказались довольны своей работой.

- Наибольшая доля довольных сотрудников работают в сфере IT - 60%. Также удовлетворение текущим местом указали более половины (52%) опрошенных работников ресторанов и кафе. На третьем месте по количеству довольных работников оказалась область медицины - там довольны 50% респондентов, — приводит текст исследования РИА Новости.

Также была названа тройка отраслей с наименьшим процентом довольных сотрудников. Это сфера охраны, где работой довольны только 43% человек, транспорт — 41%, и сфера торговли — 39%.

Чаще всего россияне выражают недовольство заработной платой (77%). Треть опрошенных пожаловалась на условия труда, а четверть россиян хотели бы поменять отношение начальства к своей работе.

Ранее опрос россиян показал, что 33% россиян недовольны своими отношениями с начальством. При этом треть опрошенных признались, что начальники угрожают им снижением зарплаты, увеличением объема работы и переработками.