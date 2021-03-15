Певец Денис Майданов планирует баллотироваться в Госдуму

Музыкант Денис Майданов сообщил о планах баллотировать в Госдуму Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярный певец Денис Майданов намерен баллотироваться в Государственную думу от Одинцовского избирательного округа. Он хочет помочь развивать молодежную политику.

Он сообщил, что такое решение принял в конце прошлого года. Майданов рассказал, что многие россияне говорят ему, что воспитывают детей на его песнях. Артист воспринял это как знак доверия и решил помочь "не только словом, но и делом".

- В целом есть много программ, много инициатив, полезных направлений, касающихся молодежной политики, которые хотелось бы на федеральном уровне продвигать: заниматься патриотической деятельностью, молодежной политикой, ликвидировать разрыв поколений, воспитывать молодежь на важных ценностях, которые не хочется, чтобы новое поколение утрачивало, — приводит слова Майданова РИА Новости.

Певец добавил, что намерен объединить молодежь, чтобы их будущее было счастливым. Он отметил, что будущее российских детей он воспринимает как один из самых важных векторов его возможной работы в Государственной думе.

Ранее лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий сообщил о планах баллотироваться в Госдуму от Владимирской области. Сейчас музыкант ведет переговоры с руководством партии ЛДПР.