Песков: В Кремле не знают, где находится Алексей Навальный

Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о местонахождении Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле ничего не знают о местонахождении политика Алексея Навального, которого в конце февраля этапировали из "Матросской тишины", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Мы не имеем информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, и именно эта служба обладает этой информацией, - заявил во время брифинга официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что никто не предоставляет подобную информацию администрации президента.

Напомним, ранее сайт KP.ru сообщал, что Алексей Навальный будет отбывать наказание во второй исправительной колонии города Покров во Владимирской области, однако официальных подтверждений тому, что политик находится именно там, до сих пор не было.

В пятницу, 12 марта, штаб Навального сообщил, что его увезли из СИЗО "Кольчугино", где политик проходил карантин.