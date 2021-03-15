CAS объяснил, почему запретил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде в Токио и Пекине, поскольку считает эту песню «связанной с Россией». Об этом представители CAS сообщили в понедельник, 15 марта.

- Российский гимн или другой гимн, который ассоциируется в Россией, не должен официально проигрываться или исполняться на каких бы то ни было официальных мероприятиях. CAS считает, что термин «гимн, ассоциирующийся с РФ» распространяется на все песни, которые либо ассоциируются с этим государством, либо связаны с ним, - цитирует слова представителей суда «Интерфакс».

Напомним, Комиссия спортсменов ОКР предложила заменить российский гимн на Олимпиаде песней «Катюша», однако CAS отклонил данные запрос России.

Зимой минувшего года CAS вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА. В результате российским спортсменам запретили демонстрировать флаг и гимн своей страны на Олимпиадах сроком на два года.