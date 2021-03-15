Курс рубля на 15 марта 2021: доллар опустился до 73 рублей впервые с 17 декабря 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская валюта в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже опустилась на 0,45 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Курс доллара достиг отметки в 72,9 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 15 марта 2021 года.

По данным на 14:04 по столичному времени курс доллара достигал 72,9975 рубля. Американская валюта опустилась ниже 73 рублей впервые с 17 декабря минувшего 2020 года.

В это же время курс европейской валюты показал снижение на 0,7 процента, достигнув отметки в 87,09 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE в ходе сегодняшних торгов показывала рост на 0,06 процента до 69,26 доллара за один баррель. Нефть WTI также дорожала на 0,06 процента, достигая 65,68 доллара за баррель.