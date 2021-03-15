Российские школьники составили рейтинг столовых по регионам

Российское движение школьников составило рейтинг питания в столовых средних учебных заведений страны Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Российское движение школьников составило рейтинг качества школьных столовых средних учебных заведений страны. Школьники оценили меню, интерьеры и культуру общения работников столовых.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли столовые в школах Амурской, Вологодской, Кемеровской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также Кабардино-Балкарии, Крыма, Мордовии и Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.

Худшими по мнению российских школьников оказались столовые Алтайского и Красноярского краёв, Чувашии и Удмуртии, а также Новосибирской, Пензенской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областей.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о проверке Роспотребнадзора после публикации в соцсетях ролика, на котором сотрудница столовой пермской школы накладывает руками салат в тарелки.

Кроме того, сегодня, 15 марта, из-за массового отравления школьников в Красноярске объявлена в розыск директор предприятия, перерабатывающего овощи для школьных столовых.