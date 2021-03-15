Мишустин назвал очень низким уровень газификации на Дальнем Востоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уровень газификации на Дальнем Востоке очень низкий, в связи с чем следует проработать вопрос использования сжиженного природного газа в данном регионе. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

- Несмотря на большие запасы этого природного сырья, уровень газификации округа втрое ниже среднего показателя по стране. Всего 18 процентов при общероссийских 71. Две третьих ТЭЦ на Дальнем Востоке работают на угле, в 5 из 11 субъектов газ отсутствует вообще, - отметил глава кабинета министров.

Михаил Мишустин отметил, что без современной надежной топливно-энергетической базы об ускорении роста экономики округа говорить нельзя. По его словам, газификация Дальнего Востока должна вестись с учетом топливно-энергетического баланса.

Мишустин подчеркнул, что надо принять во внимание все факторы, в первую очередь, социально-экономический эффект от перехода на газовое топливо, экологический проблемы, наличие инфраструктуры.