Ростех заявил о разработке собственной вакцины от коронавируса

Холдинг Ростеха разрабатывает собственную вакцину от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Холдинг Ростеха "Нацимбио" ведет работу над созданием собственной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал генеральный директор холдинга Андрей Загорский.

- Мы ведем разработку ковидной вакцины, <…> как зарегистрируем, мы вам первым сообщим об этом, — сообщил Загорский в интервью телеканалу РБК.

Ранее появилась информация, что Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает вакцину от коронавируса, способную защитить от заражения коронавирусом на клеточном уровне. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что клеточный иммунитет сможет защищать от коронавируса годами, а иногда — 13 - 17 лет.

Также в начале марта начались клинические испытания вакцины "Спутник Лайт". Для выработки иммунитета к коронавирусной инфекции понадобится только одна доза этого препарата.