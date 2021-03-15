Только 13% россиян будут соблюдать Великий пост в 2021 году

Лишь 13% россиян намерены соблюдать Великий пост в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Лишь 13% жителей России планируют соблюдать Великий пост в 2021 году. Об этом стало известно после опроса ВЦИОМ, результаты которого оказались в распоряжении kp.ru.

Опрос показал, что православную веру исповедуют 66% россиян. Чаще всего в возрасте от 35 до 59 лет (примерно 71%) и старше 60 лет (75%).

Православные посты соблюдают только четверть россиян (29%). 16% из них соблюдают некоторые из постов, а 11% — только Великий пост. При этом женщины соблюдают посты чаще мужчин — 33% против 23%. Чаще всего соблюдают посты россияне от 45 лет (около 34%).

Собираются соблюдать Великий пост только 13% россиян. Еще не приняли решение — 22%. Точно не будут соблюдать пост 64% опрошенных.

При этом точную дату начала Великого поста, а именно 15 марта, назвали лишь 14% респондентов. Также 16% знают, что он начинается после Масленицы. 51% опрошенных знают что-то о Великом посте, но не смогли назвать точную дату.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, будет ли Владимир Путин соблюдать Великий пост. Песков отметил, что это личное дело каждого, и такие вопросы относятся "к личному пространству".