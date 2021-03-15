Воздух в редакции «Новой газеты» после «химатаки» оказался не ядовит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Новая газета» сообщила, что здание редакции в Москве подверглось химической атаке. Представители издания в понедельник, 15 марта, рассказали о стойком резком запахе химикатов, который почувствовали посетители и сотрудники редакции.

- Источники запаха пока что не установлен. На месте работают сотрудники МЧС, МВД и ФСБ, - говорится в сообщении на сайте издания.

Между тем, экстренные службы российской столицы сообщили в интервью агентству РИА Новости, что источник напоминающего канализационный резкого запаха в редакции «Новой газеты» оказался не ядовит. Неприятный запах ощущался у входа в редакцию и в коридорах, однако специалисты провели замеры, которые показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает нормальных значений.

Сообщается, что из здания в Потаповском переулке эвакуировали 15 человек, но в настоящее время всех сотрудников уже вернули на рабочие места.