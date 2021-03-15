Мишустин одобрил инициативу со вторым "Дальневосточным гектаром" для тех, кто освоил первый

Михаила Мишустина возмутило промедление с расширением программы "дальневосточного гектара" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал идею предоставления второго "Дальневосточного гектара" тем, кто успешно освоил первый.

Он также потребовал оперативно выполнить его поручение о расширении программы "дальневосточного гектара".

Во время совещания с членами правительственной комиссии по Дальнему Востоку глава кабмина назвал предложение о расширении программы "очень правильным".

- Но только у меня один вопрос: почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было, не выполнено? Прошу оперативно его исполнить и мне доложить, - заявил Михаил Мишустин.

В августе 2020 года, как сообщал сайт KP.ru, Михаил Мишустин прилетал с визитом на шесть дней на Дальний Восток. В течение своей рабочей поездки глава кабмина провёл совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.