Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт15 марта 2021 15:15

РФС назвал состав молодёжной сборной России по футболу на чемпионат Европы

Тренерский штаб вызвал 23 футболиста
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий

РФС назвал состав молодёжной сборной России по футболу на чемпионат Европы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды для участия в следующем чемпионате Европы 2021 года. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза в понедельник, 15 марта.

Групповой этап чемпионата Европы пройдет с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьер и Сомбатхей. Соперниками россиян станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи российской сборной состоятся 25, 28 и 31 марта.

Всего тренерский штаб молодежной сборной России вызвал 23 футболиста:

Вратари — Александр Максименко («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов»), Денис Адамов («Сочи»).

Защитники - Игорь Дивеев и Наир Тикнизян (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Павел Маслов («Спартак»), Данил Круговой («Зенит»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Артем Голубев (УФА).

Полузащитники - Иван Обляков и Константин Кучаев (ЦСКА), Даниил Лесовой и Арсен Захарян («Динамо»), Даниил Уткин и Магомед Шапи-Сулейманов («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Куликов («Локомотив»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие - Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев («Динамо»), Денис Макаров («Рубин»)

Как уточняют в РФС, защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев, полузащитник «Химок» Максим Глушенков и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не попали в состав российской сборной, поскольку продолжают восстанавливаться после травм.