РФС назвал состав молодёжной сборной России по футболу на чемпионат Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды для участия в следующем чемпионате Европы 2021 года. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза в понедельник, 15 марта.

Групповой этап чемпионата Европы пройдет с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьер и Сомбатхей. Соперниками россиян станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи российской сборной состоятся 25, 28 и 31 марта.

Всего тренерский штаб молодежной сборной России вызвал 23 футболиста:

Вратари — Александр Максименко («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов»), Денис Адамов («Сочи»).

Защитники - Игорь Дивеев и Наир Тикнизян (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Павел Маслов («Спартак»), Данил Круговой («Зенит»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Артем Голубев (УФА).

Полузащитники - Иван Обляков и Константин Кучаев (ЦСКА), Даниил Лесовой и Арсен Захарян («Динамо»), Даниил Уткин и Магомед Шапи-Сулейманов («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Даниил Куликов («Локомотив»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие - Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев («Динамо»), Денис Макаров («Рубин»)

Как уточняют в РФС, защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев, полузащитник «Химок» Максим Глушенков и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не попали в состав российской сборной, поскольку продолжают восстанавливаться после травм.