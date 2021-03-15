Матвиенко заявила о готовности России к честному диалогу с Советом Европы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия готова к честному открытому диалогу с Советом Европы, несмотря на попытки использовать его как инструмент в противостоянии с РФ. Об этом в понедельник, 15 марта, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что российская сторона считает свое участие в Совете Европы очень полезным.

- Мы продолжаем сталкиваться с двойными стандартами, новыми необоснованными нападками на нашу страну. Но мы по-прежнему нацелены на четкий, открытый, взаимоуважительный диалог, чтобы реализовать цели, ради которых и создавался когда-то Совет Европы. А нападки на Россию не идут на пользу самому Совету Европы, - отметила Валентина Матвиенко на встрече председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом.

Сегодня постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский сообщил, что выход России из СЕ автоматически приведёт к выходу из конвенций, регулирующих различные сферы.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия не хочет разрывать отношения с Евросоюзом, однако готова к этому. Москва выступает за равноправное, взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество.