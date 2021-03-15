Глава ПАСЕ сообщил, что вакцину «Спутник V» запросили в Евросоюзе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Европейском Союзе запросили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность», - приводит «Дума ТВ» слова главы ПАСЕ.

Дамс прибыл с рабочим визитом в Москву. В понедельник, 15 марта, глава ПАСЕ встретился с Володиным, который в ходе встречи отметил, что правильно было бы обсудить вопрос доступности вакцинации и продвижения российских вакцин от коронавирусной инфекции на европейский рынок.

Напомним, ранее появилась информация, что несколько стран Европейского союза планируют начать переговоры о покупке российской вакцины «Спутник V». Кроме того, сообщили, что проверка препарата Европейским медицинским агентством может закончиться уже в мае текущего года.