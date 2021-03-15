Депутат Нилов поддержал идею налогового вычета для детей-спортсменов

В ГД поддержали идею налогового вычета для занимающихся спортом детей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею компенсировать оплату занятий спортом для несовершеннолетних. Такой пункт содержится в законопроекте о налоговых вычетах за траты на физкультурно-оздоровительные услуги россиян.

«Позитивно отношусь, потому как это, прежде всего, дополнительная возможность заниматься спортом. Соответственно, занятия спортом — это и здоровый образ жизни, человек меньше болеет, соответственно, меньше тратит на лекарства, на дополнительные услуги медицинского характера. Да и вообще, спорт — это жизнь, поэтому дополнительное материальное стимулирование при решении вопроса занятия спортом будет носить исключительно положительный эффект», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты подготовили ко второму чтению законопроект, предусматривающий социальный налоговый вычет по НДФЛ для россиян, которые занимаются фитнесом или другими видами спорта. Также в законопроект был добавлен новый пункт о налоговых вычетах за оплату занятий несовершеннолетних, передает телеканал «360».