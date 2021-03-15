Суд Лондона перенес на 19-20 июля слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США

Рассмотрение дела об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне в понедельник, 15 марта, было решено перенести на 19-20 июля текущего года.

Такое решение было принято в связи с предложением адвоката российского бизнесмена Алекса Бейлин, который указал на состояние здоровья своего клиента.

«В связи с состоянием здоровья просим перенести слушания на попозже», - приводит ТАСС заявление адвоката бизнесмена.

До установленных сроков сторона защиты должна доставить в суд показания врачей, который дадут оценку состояния здоровья бизнесмена и представят заключение о том, сможет ли он принять участие в следующем заседании.