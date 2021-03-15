Анкета для въезда в Турцию из России: где скачать и для чего нужна

Турция ввела требование о заполнении электронных анкет для въезда в страну Фото: Олег ЗОЛОТО

С 15 марта изменяются правила для въезда в Турцию. Теперь все пассажиры, включая туристов из России, должны в обязательном порядке заполнить электронную анкету, иначе их не пустят в самолет. Сделать это нужно за 72 часа до прилета в страну. Член Правления Российского Союза Туриндустрии Георгий Мохов рассказал kp.ru, что из себя представляет эта анкета и для чего она нужна.

В документе нужно указать страну, из которой вы прилетаете, страны, в которых вы были ранее, и адрес, где вы будете проживать в Турции.

- Это анкета нужна для отслеживания перемещений и места пребывания. Иными словами, Турция готовится к летнему сезону и старается перевести в цифровой формат весь контроль за перемещением туристов, прибывающих на территорию страны, - рассказал Мохов в эфире радио "Комсомольская правда".

Раньше такую анкету туристам давали прямо на борту самолета. Сейчас же надо заранее заполнить электронную форму. Ее можно найти на сайте register.health.gov.tr.

Георгий Мохов считает, что такое нововведение сильно упростит путешественникам жизнь. На анкету, конечно, придется потратить лишние 15 минут. Зато не будет столпотворений с бумажными анкетами в аэропорту.

- Я предполагаю, что для тех, кто вдруг упустит такое требование, или для тех, кто не смог это сделать, или разрядился телефон, или еще что-то, они окажут содействие и где-нибудь в уголочке посадят и дадут бумажную анкету, - пояснил эксперт.

При этом, важно понимать, что новая анкета не заменяет ПЦР-тест. Все приезжающие туристы по-прежнему должны его предоставлять. Такое требование будет действовать как минимум до 15 апреля.