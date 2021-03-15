В округе выдали 12 тысяч наборов «Малышу Ямала»

Родители отмечают - это очень хорошая поддержка для семьи. В коробке есть самые необходимые для младенца предметы и одежда на первый год жизни. Комплект самых необходимых детских принадлежностей начали раздавать новорожденным с 1 июня 2019 года. Мера поддержки внедрена по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и в рамках национальной программы «Десятилетие детства».

«Опираясь на опыт и отзывы родителей, хочу отметить, что наборы действительно очень нужные. Сегодня мы рады вручить молодым родителям юбилейный подарок. 12 тысяч наборов – это 12 тысяч детей, наших маленьких ямальцев», - пояснил руководитель Перинатального центра Салехардской окружной больницы Алексей Денисов.

Список вещей с начала акции обновился, в 2019 году в коробке было 44 предмета, сейчас – 47. Дополнения и изменения вносятся по желаниям и отзывам мамочек. Подарок вручают не только семьям, где родился ребенок, но и семьям, которые взяли под опеку или усыновили малыша в возрасте до двух месяцев.

Причем, в минувшем году условия получения коробки были упрощены. Теперь претендовать на подарок могут все дети, родившиеся на Ямале и зарегистрированные в ЗАГС ЯНАО, а не только семьи с местной пропиской. Подарок вручается при выписке из роддома или в органах ЗАГС.

«За 20 месяцев с момента реализации проекта обладателями коробки «Малышу Ямала» стали 12 тысяч новорожденных. Это говорит о стабильной демографической ситуации в регионе. Из общего числа младенцев большинство – это вторые и последующие дети. И такая поддержка, как проект «Малышу Ямала», показывает, что правительство заботится о детях с момента их рождения», - резюмировал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.