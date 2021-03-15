Аналитик: цены на недвижимость начнут падать к концу 2021 года

Цены на недвижимость начнут падать к концу 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Льготная ипотека привела к тому, что цены на жилье стали стремительно расти. С начала 2020 года они выросли на 10%. К завершению программы в ЦБ признали, что жилье перестало быть доступным, несмотря на снижение кредитных ставок.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский отметил, что «весь дисконт от сниженных ставок по кредитам был «съеден» удорожанием квадратного метра спустя всего три месяца после запуска программы».

- Сегодня происходит игра в одни ворота, от этого выигрывают только застройщики. Пока цены на жилье лишь разгоняются, провоцируя залоговые продажи в 2022–2023 годах, - отметил в беседе с NEWS.ru Кричевский.

Он прогнозирует, что после завершения программы льготной ипотеки цены на жилье продолжат расти до осени, а потом будет стагнация.

- Так или иначе, до конца первого полугодия покупатели увидят рост стоимости недвижимости еще на 3-4%. После спрос на недвижимость начнет падать, а за ним последуют и цены. Продавцы будут вынуждены бороться за покупателя и начнут снижать свои запросы, - заключил эксперт.

После завершения программы льготной ипотеки ее могут пролить в некоторых регионах. Список установят в ЦБ. По предварительным данным, туда могут войти 24 субъекта страны, сообщает ФАН.