Володин перечислил самые популярные вопросы к правительству среди депутатов

Вячеслав Володин перечислил самые популярные темы среди депутатов Госдумы Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал, какие темы чаще всего затрагивают депутаты в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме, которое намечено на 21 апреля.

Володин сообщил, что депутаты подготовили 232 вопроса, 97 из которых посвящены социальной политике, 73 — экономике, и по 21 — образованию и политике. Кроме того, депутатов Госдумы интересует здравоохранение, экология и международная повестка.

В частности, парламентариев интересует ограничение роста цен на продукты, эффективность мер поддержки граждан РФ и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, а также обеспечение роста доходов страны.

Ранее Вячеслав Володин завел личный канал в мессенджере Telegram. Он пообещал рассказывать, как решаются проблемы граждан и какие вызовы стоят перед страной, а также сообщать о своей позиции по различным вопросам.