Макдорманд, Кирби и Маллиган претендуют на "Оскар" за лучшую главную женскую роль

Кэри Маллиган Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объявлены номинанты на премию «Оскар». Их имена можно было услышать во время трансляции, которую вели на сайте Американской академии киноискусств.

Согласно решению Американской киноакадемии, номинантами в категории «лучший актриса» стали Кэри Маллиган за роль в фильме «Девушка, подающая надежды», Ванесса Кирби за картину «Фрагменты женщины», Виола Дэвис («Ма Рейни: мать блюза»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников», Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).

На «Лучшую актрису второго плана» номинированы Оливия Колман («Отец»), Мария Бакалова («Борат-2»),Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»), Аманда Сайфред («Манк»), Юн Ё Джон («Минари»).

93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля текущего года в Лос-Анджелесе.