Четверть россиян останется без денег через неделю после увольнения Фото: REUTERS

Россияне оценили размер свой финансовой подушки безопасности. 5,5 тысяч респондентов ответили, как долго они не будут нуждаться финансово, пока заняты поиском другой работы.

Оказалось, что уже через неделю финансовые трудности поджидают 23% респондентов. За это время они израсходую все накопленные сбережения.

На две недели растянут сбережения 20% опрошенных соискателей, а на месяц средств хватит у 16% респондентов.

Среди тех, кто сможет прожить три месяца без постоянного источника дохода оказалось 11% соискателей.

Тех, у кого средств хватит на более продолжительный срок, оказалось меньше. Растянуть сбережения на полгода смогут 4%, на девять месяцев – 1%, а на год – 3%.

Только 2% опрошенных имеют столь внушительную подушку безопасности, что смогут заниматься поисками новой работы больше года и не испытывать финансовых трудностей.

Стоит отметить, что несмотря на наличие накоплений, 82% опрошенных признаются, что испытывают финансовые трудности во время поиска работы.

Причем 39% - оценивают их как серьезные, а 44% - признают наличие сложностей, но пока справляются с ними. Только 10% называют финансовые сложности почти незаметными.

Каждый выживает в сложные времена как может. Большинство (58%) – серьезно сокращают расходы после потери работы. 22% - частично урезают свои траты, а 16% переносят дорогостоящие покупки на период финансовой стабильности, при этом их текущий уровень трат остается неизменным.

Пересмотрев расходы, 58% россиян переживают сложные финансовые времена благодаря своим сбережениям. 36% занимают средства в родственников.

22% живут на компенсацию, которую им выплатил работодатель, а у 13% получается найти подработку на время поиска основного места. Такие данные следуют из результатов опроса HeadHunter, на которые ссылает газета «Известия».

Экономисты полагают, что оптимальная величина финансовой подушки безопасности - это сумма, на которую человек сможет прожить от трех до шести месяцев. Но при этом стоит очень тщательно следить за своими тратами и записывать все расходы, чтобы не сотаться без средств, пишет ФАН.