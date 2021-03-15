Илон Маск официально стал «технокоролем» Tesla Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Должность главы американской компании Tesla Илона Маска в официальных документах теперь будет называться «Technoking», что переводится как «технокороль» или «король технологий». Такое заявление в понедельник, 15 марта, опубликовали на официальном сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Изменилось также название должности финансового директора Tesla Зака Киркхорна. Теперь он официально стал «Master of Coin» («мастером над монетой») – аналогия с вымышленным титулом в серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и известного на весь мир сериала «Игра престолов» по мотивам данной книги.

- С сегодняшнего дня звания Илона Маска и Зака Киркхорна изменились на «технокороля» и «мастера над монетой». Маск и Киркхорн сохранят свои должности в компании, то есть о каких-либо перестановках в руководстве Tesla речи нет, - говорится в сообщении.

Ранее сайт kp.ru писал, что состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки выросло на 25 миллиардов долларов благодаря уверенному росту акций компании Tesla.