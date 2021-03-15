Генсек НАТО не увидел прямых военных угроз со стороны России и Китая Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая. В ходе заседания комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности в понедельник, 15 марта, он отметил, что это является «заслугой альянса».

- Я не вижу сегодня перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО. Одна из причин этого - то, что НАТО существует. Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Именно благодаря этому мы смогли сохранять мир более 70 лет, - сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, накануне британская газета Sunday Times опубликовала комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, которые во вторник должен будет представить премьер-министр королевства Борис Джонсон. В данном документе Россию называют «самой большой угрозой» из-за якобы «частых агрессивных вторжений российской стороны в водное и воздушное пространство Великобритании».