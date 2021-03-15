Предварительной причиной эвакуации сотрудников "Новой газеты" стал запах канализации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По предварительным данным, причиной эвакуации сотрудников из здания редакции «Новой газеты» в Москве стал запах из канализации в подвале.

«Предварительная причина появления неприятного запаха – канализация в подвальном помещении», - приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы, который, отметил, что распространению резкого запаха по зданию способствовала система вентиляции.

Как отметил представитель экстренных служб столицы, мобильная лаборатория провела несколько заборов проб воздуха в здании редакции, и не выявила превышения предельно допустимой концентрации, при этом запах, по его словам, еще остается.

Напомним, в понедельник, 15 марта, «Новая газета» заявила, что здание редакции в столице подверглось химической атаке. Представители издания сообщили о стойком резком запахе химикатов, который почувствовали посетители и сотрудники редакции.