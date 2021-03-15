В Польше не исключают введения новых ограничительных мер из-за коронавируса

Польские власти не исключили возможность введения новых ограничительных мер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что за неделю прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране составил 75%. Если такая тенденция сохранится, то власти введут новые ограничения.

- Ситуация выглядит очень тревожной. Если мы столкнёмся с таким ростом заболеваемости, последствиями будут решения в национальном масштабе. Если то, что произошло вчера, является исключением, мы всё же можем рассматривать региональные сценарии, — приводит слова Недзельского местная газета Wroclawska.

Он добавил, что власти Польши будут мониторить динамику заболеваемости в ближайшие дни и затем соответствующее решение.

В феврале этого года минздрав Польши заявил о третьей волне коронавирусной инфекции в стране. Тогда Недзельский сообщил, что пока не знает, какого масштаба будет волна и сравнится ли с предыдущей.