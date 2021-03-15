WADA разрешило команде "Формулы-1"красить болиды в цвета российского флага Фото: REUTERS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование по делу о цветах флага России в ливрее болидов команды «Формулы-1» «Хаас».

Как передает formula1news.co.uk, на данный момент WADA не намерено предпринимать никаких действий в отношении команды, таким образом, «Хаас» сможет использовать цвета российского флага в течение сезона 2021 года.

Напомним, в связи с санкциями WADA сборные России на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны, а также гимна до декабря 2022 года.

Четвёртый в истории российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин, в соответствии с санкциями WADA, будет выступать в сезоне-2021, но иметь статус нейтрального атлета, но, если Всемирное антидопинговое агентство так и не предпримет никаких действий, то у него будет машина, которая вся окрашена в российский флаг.