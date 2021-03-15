Эксперт объяснил, что падение доллара связано с сезонными факторами

Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара опустился до 73 рублей, однако это не повод говорить о серьезном укреплении отечественной валюты. Об этом заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Он отметил, что такие показатели вполне допустимы в рамках сезонных колебаний на валютном рынке.

«Могу сказать, что колебания, которые мы сейчас наблюдаем, — это текущие колебания, которые с конца зимы — начала весны на протяжении длительного периода происходят. Это связано как раз с окончанием первого квартала, сдачей соответствующей отчетности, соответствующих выплат, особенно крупных налогоплательщиков, налоговых платежей. Это, в общем-то, зачастую приводит к таким вот определённым колебаниям на валютном рынке»,— цитирует эксперта RT.

При этом Твердохлеб добавил, что на сегодняшний день ни о каких устойчивых трендах говорить не приходится, и однозначно спрогнозировать укрепление рубля нельзя.

Схожего мнения придерживается Анна Зайцева, аналитик ГК «ФИНАМ». Она отметила, что в среднесрочной перспективе возможны как небольшие откаты, так и укрепление рубля.

«В среднесрочной перспективе российская валюта имеет все шансы закрепиться в диапазонах 72-74 рублей за доллар и 85-87,5 рубля по отношению к евро», - цитирует специалиста «Российская газета».

Напомним, утром 15 марта на открытии торгов Московской биржи доллар стоил 73,4 рубля, а евро - 87,8 рублей, передает «Свободная пресса».