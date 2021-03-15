Адвокат Навального подтвердила его этапирование в покровскую колонию

Представитель Алексея Навального подтвердил информацию о его этапировании в ИК-2 в Покрове Фото: Евгения ГУСЕВА

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова подтвердила информацию о его этапировании в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Видеоблогера доставили туда для отбывания наказания.

Как пишет ТАСС, Михайлова вместе с адвокатом Вадимом Кобзевым посетила Навального, который сейчас находится в карантинной камере вместе с другими пятью заключенными.

- Жалоб на нарушения у Навального нет, он бодр и весел, — сообщила Михайлова журналистам.

Юрист считает, что содержание видеоблогера в колонии до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана является незаконным.

Ранее факт нахождения Алексея Навального в ИК-2 во Владимирской области подтвердил 235-ый Гарнизонного суд, который будет рассматривать жалобу представителей блогера на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске.