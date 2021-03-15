Внедрение латиницы в школах Казахстана начнется в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Казахстана намерены с 2023 года постепенно перейти на 12-летнее обучение в школах с использованием латинской графики. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили представитель правительства страны после заседания коллегии министерства образования и науки.

В этой связи власти республики обновят государственный общеобязательный стандарт образования и типовые учебные программы для местных школ. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева особое внимание уделят математике, языка и информатике.

Сейчас обучение в школах государства длится 11 лет и ведется на казахском и русском языках. Казахский алфавит основан на кириллической графике. В январе текущего года кабмин Казахстана сообщил о планах постепенно перевести казахский алфавит на латинскую графику в 2023-2031 годах.

Как сообщал сайт kp.ru, первый казахский президент Нурсултан Назарбаев в 2017 году подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.