Главный санврач Украины заразился коронавирусом после первой дозы вакцины AstraZeneca

Виктор Ляшко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией на тринадцатый день после получил первую дозы вакцины AstraZeneca Covishield, которая произведена в Индии.

Ляшко отметил, что попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. По его словам, согласно данным клинических исследований, эффективность препарата после однократной стандартной дозы составляет 76 процентов с 22-го по 90-й день, а уровень антител при этом сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

«У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы», - написал главный санитарный срач Украины на своей странице в Facebook.

Как отметил Ляшко, благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений. На данный момент он находится на больничном.

Напомним, на данный момент многие европейские страны приняли решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Применение вакцины приостановили Германия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Исландия, Италия и еще несколько стран Европы из-за смерти двух привившихся в Дании людей и трех случаев выявления тромбов у норвежских медиков, получивших прививку данным препаратом. ВОЗ сообщила, что результаты экспертизы по безопасности препарата появятся в течение недели