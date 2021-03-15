WhatsApp предупредил пользователей об отключении Фото: EASTNEWS/AFP

В приложении WhatsApp начали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности.

До 15 мая пользователи мессенджера должны принять новые условия или же отказаться от него. В случае отказа учетная запись пользователей сохранится, однако у них больше не будет доступа к полной функциональности приложения.

- В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения, - говорится в уведомлении.

Для того, чтобы продолжить пользоваться WhatsApp нужно согласиться с представленными обновлениями.

Напомним, в начале 2021 года WhatsApp столкнулся с критикой и оттоком пользователей из-за обновления пользовательского соглашения. Оно предусматривает передачу Facebook большего объема персональных данных. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей.