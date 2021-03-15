Состояние здоровья Леха Валенса: экс-президент Польшиуспешно пережил операцию на сердце

Лех Валенса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши основатель и многолетний руководитель профсоюза «Солидарность» Лех Валенса успешно пережил операцию на сердце. О состояния здоровья политика сообщил руководитель его офиса Марек Качмар.

«Господин президент перенес операцию, проснулся после наркоза. В данный момент он отдыхает», - приводит РИА Новости слова Качмара, который выразил надежду, что «дальше все будет в порядке».

Напомним, днем ранее, 14 марта, Валенса был госпитализирован из-за проблем с кардиостимулятором, в котором лопнул один из электродов. Перед операцией экс-президент записал прощальное видео, в котором отмтеил, что готов «к двум основным исходам», но при этом подчеркнул, что все в руках времени. Он заявил, что за свою политическую карьеру сделал многое, и если что-то не получилось, то не из-за «лени или нежелания».