Школьнику запретили учиться вместе с одноклассниками из-за прически. Фото: Kirsty Hague Фото: соцсети

Руководство британского колледжа Эксмут Коммьюнити в Девоне изолировало тринадцатилетнего Лилана Хага в первый же день после отмены режима самоизоляции, введенного из-за коронавирусной инфекции. Причной такого решение стала его «экстремально короткой стрижки»

Как передает Mirror, школьнику запретили покидать классную комнату и общаться со сверстниками. Учителя назвали стрижку Лилана экстремально короткой и сочли, что другие школьники не должны смотреть на него в таком виде.

Как сообщил подросток родителям, его не выпускали на перемены или в туалет до тех пор, пока остальные дети не вернутся в свои классы. По решению руководства колледжа, мальчик должен был в течение десяти дней обучаться отдельно от своего класса, пока будут отрастать его волосы.

Как стало известно, стрижку Лилану сделала его мать в то время, когда все парикмахерские страны были закрыты. Она заявила, что лезвие ножниц затупилось, и из-за этого она случайно состригла слишком много волос.

«Я думала, что школа будет снисходительнее, учитывая текущие обстоятельства», - сообщила мать школьника.

В ответ директор колледжа Эндрю Дэвис напомнил, что в учебном заведении установлены четкие стандарты внешности и униформы учащихся.

«В данном случае это была экстремальная стрижка, поэтому мы предоставили альтернативный вариант обучения», - заявил он, но в итоге родителям удалось убедить директора позволить школьнику заниматься в обычном режиме через одну неделю.