Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на сахар в России в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское Министерство сельского хозяйства оценило текущую ситуацию на рынке сахара в стране как стабильное. Специалисты ведомства не ожидают скачкообразного роста цен на сахар в текущем 2021 году. Об этом говорится в сообщении министерства в понедельник, 15 марта.

- Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в текущем году,- цитирует заявление ведомства агентство ТАСС.

Ранее агрохолдинг «Русагро» сообщил, что выполняет обязательства по соглашениям по ценам на сахар и подсолнечное масло, ждет их завершения 1 апреля этого года. В конце минувшего 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, производители и торговые сети подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на сахар составила 36 рублей, а розничная – 46 рублей на килограмм.