Индонезия отложит вакцинацию препаратом AstraZeneca Фото: REUTERS

Власти Индонезии приняли решение отложить использование вакцины AstraZeneca. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Буди Гунади Садыкин.

«Наше агентство по пищевым продуктам и лекарствам отложило внедрение вакцины AstraZeneca вплоть до выхода специального отчета ВОЗ», - приводи Reuters слова министра.

Как писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что результаты экспертизы по безопасности препарата появятся в течение недели

На данный момент многие страны Европы приняли решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Напомним, сегодня, 15 марта, такое решение приняли власти Германии, Франции и Италии. Ранее применение вакцины приостановили Нидерланды, Дания, Норвегия, Исландия и еще несколько стран из-за смерти двух привившихся в Дании людей и трех случаев выявления тромбов у норвежских медиков, которые получили прививку данным препаратом.