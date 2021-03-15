Путин назначил Медведева своим заместителем в Совете по науке и образованию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по науке и образованию. Его возглавил глава государства, а заместителем стал Дмитрий Медведев. Об этом говорится в указе президента, опубликованном в понедельник, 15 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

- Для совершенствования деятельности Совета по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технический политики постановляю утвердить положение о Совете, его состав, а также состав президиума совета, - говорится в указе Владимир Путина.

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, в соответствии с указом, также занимает должность председателя президиума Совета по науке и образованию.

Помощник президента Андрей Фурсенко занял должность секретаря совета. В состав совета также вошел первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.