Испания на 15 дней остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca Фото: REUTERS

Вламти Испании приняли решение на 15 дней приостановить вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом производства AstraZeneca.

Как передает портал радио Cadena Ser, в понедельник, 15 марта, министр здравоохранения Испании Каролина Дариас созвала срочное совещание межтерриториального совета по здравоохранению, чтобы совместно с автономными сообществами обсудить приостановку вакцинирования в стране препаратом AstraZeneca на фоне поступивших сообщений о нарушениях свертываемости крови.

На данный момент ряд стран Европы приняли решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Напомним, только сегодня, 15 марта, такое решение приняли власти Германии, Франции и Италии, а Индонезия решила отложить введение использования вакцины. Ранее применение препарата приостановили еще несколько стран из-за смерти двух привившихся датских пациентов и трех случаев выявления тромбов у норвежских медиков, которые получили прививку данной вакциной.