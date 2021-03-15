В Союзе потребителей предложили ввести в России ежемесячные продовольственные субсидии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Союзе потребителей России предложили ввести продовольственные субсидии для самых бедных граждан, особенно семей с детьми.

Председатель Союза Петр Шелищ уверен, что подобные льготы должны появиться как можно скорее. Такие меры поддержат не только население, но и отечественного производителя продукции.

- Необходимо, во-первых, как можно скорее вести продовольственные субсидии для самых бедных граждан, особенно семей с детьми. Это опыт большинства развитых стран, - отметил Шелищ в беседе с «Известиями».

По подсчетам Союза, для поддержки можно выплачивать нуждающимся по 3 тысячи рублей. По данным Росстата, субсидии на ЖКХ в 2019 году получили 3 миллиона семей (5,3% всех семей в стране). Исходя из этих цифр, общественники посчитали, что на продовольственные субсидии ежемесячно будет уходить порядка 9 млрд рублей в месяц. Если выплаты будут утверждены правительством страны и средства перечислят льготникам уже в апреле, то до конца года на эти цели уйдет 81 млрд рублей.

- Потратить эти деньги можно будет на товары отечественного производства, что поддержит нашего производителя, - заключил Петр Шелищ.

Ранее профессор департамента финансов ВШЭ Иван Родионов предположил, что число нуждающихся семей в России больше, чем 3 миллиона.

- В правительстве наверняка есть сведения о нуждающихся, плюс к подсчету стоит подключить социальные службы, тогда картина будет полной, - отметил эксперт в беседе с ОТР.

Он также поддержал идею введения в стране любых продовольственных сертификатов или субсидий для нуждающихся граждан.