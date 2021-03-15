Украина не планирует останавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca Фото: REUTERS

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна пока не планирует останавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca Covishield, которая произведена в Индии.

Как писал сайт kp.ru, главный санврач Украины заразился коронавирусом после первой дозы вакцины AstraZeneca. Ляшко отметил, что попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован, но благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений. На данный момент он находится на больничном.

Напомним, на данный момент многие европейские страны приняли решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти двух привившихся в Дании людей и трех случаев выявления тромбов у норвежских медиков, получивших прививку данным препаратом. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что результаты экспертизы по безопасности препарата появятся в течение недели.