Профессор-гериатр призвал не связывать коронавирус с ранним старением Фото: Иван МАКЕЕВ

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского медико-стоматологического университета Юрий Конев оценил влияние коронавирусной инфекции на процессы старения. По мнению ученого, такие выводы не точно отражают происходящие в организме процессы. Влияние COVOD-19 ничем не отличается от воздействия других инфекций.

- Любое воспаление дает толчок к более раннему старению, есть даже теория о том, что сам процесс старения - это и есть хроническое воспаление, - отметил Конев в беседе с ФАН.

Он предположил, что способствовать запуску процесса старения могут и вирусные, и бактериальные инфекции.

- Коронавирус, как и любой другой вирус, может оказывать влияние на геном человека. Этот факт известен давно. Любая встреча с вирусным агентом может привести к изменению нашей генетической информации, - заключил эксперт.

Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, чт с возрастом коронавирусная инфекция протекает сложнее, а сам "ковид" запускает процессы старения организма.