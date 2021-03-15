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Коронавирус Covid-1915 марта 2021 21:18

Профессор-гериатр призвал не связывать коронавирус с ранним старением

Ученый объяснил, какое воздействие COVID-19 оказывает на организм человека
Елена АКИМОВА
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Профессор-гериатр призвал не связывать коронавирус с ранним старением

Фото: Иван МАКЕЕВ

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского медико-стоматологического университета Юрий Конев оценил влияние коронавирусной инфекции на процессы старения. По мнению ученого, такие выводы не точно отражают происходящие в организме процессы. Влияние COVOD-19 ничем не отличается от воздействия других инфекций.

- Любое воспаление дает толчок к более раннему старению, есть даже теория о том, что сам процесс старения - это и есть хроническое воспаление, - отметил Конев в беседе с ФАН.

Он предположил, что способствовать запуску процесса старения могут и вирусные, и бактериальные инфекции.

- Коронавирус, как и любой другой вирус, может оказывать влияние на геном человека. Этот факт известен давно. Любая встреча с вирусным агентом может привести к изменению нашей генетической информации, - заключил эксперт.

Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, чт с возрастом коронавирусная инфекция протекает сложнее, а сам "ковид" запускает процессы старения организма.

Распространение коронавируса в мире